Учеников и наставников «Динамо» наградили за их достижения в хоккее.

12 февраля лучшие из лучших получили значки «Почётный динамовец» из рук руководителя аппарата президента РТ Асгата Сафарова.

Сафаров подчеркнул свою гордость за юное поколение хоккеистов. По его словам, ещё в 2015 году школа насчитывала всего 56 воспитанников, а уже сейчас — более 450. После прошло награждение тренеров, однако, как заявил Андрей Рябов, зампредседатель «Динамо», сейчас одна из главных проблем — это нехватка тренеров.

«Динамо» на сегодняшний день является не просто хоккейной школой, а брендом со своей историей.