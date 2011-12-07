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Учеников и наставников «Динамо» наградили за их достижения в хоккее

Церемония награждения прошла в честь 95-летия «Динамо».

Учеников и наставников «Динамо» наградили за их достижения в хоккее.

12 февраля лучшие из лучших получили значки «Почётный динамовец» из рук руководителя аппарата президента РТ Асгата Сафарова.

Сафаров подчеркнул свою гордость за юное поколение хоккеистов. По его словам, ещё в 2015 году школа насчитывала всего 56 воспитанников, а уже сейчас — более 450. После прошло награждение тренеров, однако, как заявил Андрей Рябов, зампредседатель «Динамо», сейчас одна из главных проблем — это нехватка тренеров. 

«Динамо» на сегодняшний день является не просто хоккейной школой, а брендом со своей историей.

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