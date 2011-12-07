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В Академии тенниса стартовал турнир Kazan Kremlin Cup 2019

На кортах казанской Академии тенниса стартовал турнир Kazan Kremlin Cup 2019 с призовым фондом 25 000 долларов.
В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 15 стран. Татарстан представляют Екатерина Яшина, Гульнара Назарова, Анастасия Чикалкина, Авелина Сайфетдинова, Азалия Бадыгеева, Елизавета Коклина, Алена Кубанова, Ралина Калимуллина, Тимур Киямов, Сергей Болотов и Рузель Фатхуллин.
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