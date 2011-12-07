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Баскетбольный чемпионат Турции не доиграют из-за коронавируса

Победителя соревнований решили не определять.

В Турции приняли решение о досрочном завершении баскетбольного чемпионата. Об этом пишет Sportando.

Победителя соревнований определять не будут. Ранее турецкая Суперлига стала последним баскетбольным турниром в Европе, объявившим об остановке из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате успели провести 23 матча регулярного чемпионата. Лидировал в турнирной таблице «Анадолу Эфес» (действующий чемпион страны), на очко отставал «Пинар Каршыяка». 

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