Баскетбольный чемпионат Турции не доиграют из-за коронавируса

В Турции приняли решение о досрочном завершении баскетбольного чемпионата. Об этом пишет Sportando.

Победителя соревнований определять не будут. Ранее турецкая Суперлига стала последним баскетбольным турниром в Европе, объявившим об остановке из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате успели провести 23 матча регулярного чемпионата. Лидировал в турнирной таблице «Анадолу Эфес» (действующий чемпион страны), на очко отставал «Пинар Каршыяка».