Экс-капитан «Ростова» вспомнил о разгроме в Казани

Экс-капитан «Ростова», полузащитник Михаил Осинов вспомнил о разгроме в Казани со счетом 0:5. До встречи с «Рубином» ростовчане проиграли в финале Кубка России «Спартаку».

«Через четыре дня после этого играли в Казани и получили 0:5. Потом все-таки обыграли „Спартак“ дома, а я сделал дубль, но это был лишь матч чемпионата», — вспоминает Михаил Осинов в интервью официальному сайту «Ростова».

Встреча между «Рубином» и «Ростовом» состоялась 19 июня на Центральном стадионе. Начало разгрому на 7-й минуте положил Давид Чаладзе, затем Андрес Скотти удвоил преимущество казанцев. Во втором тайме разгром «Ростова» довершил дубль Дениса Бояринцева и гол Томаша Чижека. С этой победы для казанцев началась десятиматчевая серия без поражений, прерванная московским «Торпедо» в сентябре.

По итогам сезона 2003 года «Рубин» финишировал на 3-м месте, а «Ростов» на 11-м.

Также Михаил Осинов признался, что на пике карьеры мог перейти в «Рубин», но остался в Ростове-на-Дону. Игрок является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в чемпионате страны.