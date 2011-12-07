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Рагнар Сигурдссон остался недоволен казанскими ресторанами

Футболист провел в Казани полгода, но нашел всего пару достойных заведений.

33-летний защитник Рагнар Сигурдссон, выступавший в РПЛ за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», рассказал о преимуществах Ростова-на-Дону. Так, футболист остался недоволен ресторанами в столице РТ и Краснодаре.

«Я даже поверить не могу, что в Краснодаре или Казани смог найти только по одному-два классных заведения, зато в Ростове сходу назову минимум двадцать», — заявил исландский футболист в интервью официальному сайту РПЛ.

Рагнар Сигурдссон отыграл за «Рубин» полгода в сезоне 2017/18. Он пришел в аренду из «Фулхэма». Исландец появился на поле 13 раз, но не отметился результативными действиями.

КВ
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