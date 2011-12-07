СМИ озвучили зарплату новичка-легионера «Зенита»

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Игрок сборной Польши Бартош Беднорж станет одним из самых высокооплачиваемых игроков казанского «Зенита». Данные о его зарплате опубликовал польский портал tvp.pl.
Сайт утверждает, что новичок «Зенита» будет получать 900 тысяч евро за сезон. Срок контракта игрока не уточняется.
В «Зенит» Бартош Беднорж перебрался из итальянской «Модены». В составе сборной Польши Беднож завоевал «бронзу» Лиги наций-2019, попав в символическую сборную «Финала шести» в Чикаго.