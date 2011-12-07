Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

СМИ озвучили зарплату новичка-легионера «Зенита»

Волейболист станет одним из самых высокооплачиваемых игроков казанского клуба.

Игрок сборной Польши Бартош Беднорж станет одним из самых высокооплачиваемых игроков казанского «Зенита». Данные о его зарплате опубликовал польский портал tvp.pl.

Сайт утверждает, что новичок «Зенита» будет получать 900 тысяч евро за сезон. Срок контракта игрока не уточняется.

В «Зенит» Бартош Беднорж перебрался из итальянской «Модены». В составе сборной Польши Беднож завоевал «бронзу» Лиги наций-2019, попав в символическую сборную «Финала шести» в Чикаго.

КВ
Лента новостей