Четыре футболиста, права на которых принадлежат «Рубину», вызваны в молодёжную сборную РФ

Тренерский штаб молодёжной сборной России озвучил список футболистов, вызванных в расположение команды на два контрольных матча. Список опубликован на официальном сайте РФС.

Среди футболистов, вызванных в расположение сборной, четыре игрока, права на которых принадлежат «Рубину». Это защитники Илья Агапов (выступает за «Нефтехимик») и Даниил Степанов («Ротор»), а также нападающие Кирилл Климов («Тамбов») и Кирилл Косарев («Томь»).

29-го мая сборная соберётся в Новогорске, 3 июня проведёт контрольный матч против Болгарии, а 6 июня — против Сербии.