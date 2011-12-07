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Четыре футболиста, права на которых принадлежат «Рубину», вызваны в молодёжную сборную РФ

Российской команде предстоит провести два спарринга.

Тренерский штаб молодёжной сборной России озвучил список футболистов, вызванных в расположение команды на два контрольных матча. Список опубликован на официальном сайте РФС.

Среди футболистов, вызванных в расположение сборной, четыре игрока, права на которых принадлежат «Рубину». Это защитники Илья Агапов (выступает за «Нефтехимик») и Даниил Степанов («Ротор»), а также нападающие Кирилл Климов («Тамбов») и Кирилл Косарев («Томь»).

29-го мая сборная соберётся в Новогорске, 3 июня проведёт контрольный матч против Болгарии, а 6 июня — против Сербии.

КВ
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