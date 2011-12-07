Три футболиста «Рубина» попали в расширенный список сборной России на Чемпионат Европы

Тридцать футболистов попали в расширенный список сборной России на Чемпионат Европы. Список во вторник был опубликован на официальном сайте РФС.

Среди игроков, которые начнут подготовку к Евро-2020, три человека представляют казанский «Рубин». Приглашение получили вратарь Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников и полузащитник Денис Макаров. Все футболисты ранее уже приглашались в расположение национальной команды.

Подготовку к Евро сборная России начнет 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии, а также запланированы два спарринга: 1 июня с Польшей во Вроцлаве и 5 июня с Болгарией в Москве.