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Леонида Слуцкого попросили правильно носить медицинскую маску

Казанский клуб при этом вновь получил штраф за нарушение «коронавирусного» регламента.

По итогам матча 27-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром», казанский клуб оштрафован на 200 тысяч рублей. Такое решение принял КДК РФС.

Красно-зеленые вновь нарушили пункт 3.6.6 регламента «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ». Он затрагивает правила допуска и размещения зрителей на трибунах. Таким образом, «Рубин» оштрафовали за несоблюдение зрителями социальной дистанции в чаше стадиона. Туром ранее казанцам за аналогичное нарушение выписали штраф в 120 тысяч рублей.

Также главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого попросил правильно носить медицинскую маску.

«Предупредить, что в случае несоблюдения указанного требования КДК РФС будет применять спортивные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС», — гласит вердикт, опубликованный на официальном сайте РФС.

КВ
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