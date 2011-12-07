«Рубин» ополчился на арбитров: разбираем скандальный тур

Первый тур нового сезона РПЛ зеркально напоминает первый тур прошлого чемпионата. В нем вновь сошлись «Спартак» и «Сочи», «Рубин» и «Локомотив», а хедлайнерами оказались арбитры. Старт нового турнира выдался настолько огненным, что владелец «Спартака» Леонид Федун захотел даже снять свою команду с соревнований, а главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий считает, что судьи «нас всех считают идиотами».

Действие первое

Для начала обратимся к истории, а конкретно к первому туру РПЛ сезона-2019/2020. В матче «Спартак» — «Сочи» (1:0) арбитр Владимир Москалев допускает две ошибки, повлиявшие на результат: на 21-й минуте не назначает пенальти в ворота москвичей, а под занавес матча засчитывает победный гол красно-белых, несмотря на фол в верховой борьбе от Самуэля Жиго.

Переносимся в новый чемпионат. Те же команды, 2:0 в пользу «Спартака» к 10-й минуте при подавляющем преимуществе москвичей. Спустя 5 минут в штрафной красно-белых Маслов оприходовал по ногам Кирилла Заику. Арбитр Василий Казарцев моментально указывает на «точку»: эпизод практически бесспорно тянет на пенальти, а «Сочи» сокращает отставание в счете.

Кульминация встречи случилась на 87-й минуте, когда игрок «Сочи» Немченко пробил по воротам московского клуба, после чего влетел в защитника Жиго и упал на газон. Судья после видеопросмотра решает назначить пенальти, и клуб с юга России сравнивает счет. Эпизод стал самым спорным в туре, поэтому после финального свистка заполыхало.

Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил, что команда снимется с чемпионата страны, ибо «в этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу», но спустя сутки все же пересмотрел свое решение. Босса клуба понять можно — неоднозначное судейское решение не в пользу красно-белых было далеко не первым. Но, к чести судейского департамента, главный арбитр и арбитр VAR аргументировали принятое решение по пенальти в эфире «Матч ТВ»: за основу брался контакт ног Жиго и Немченко.

Действие второе

Во вторник РПЛ приросла еще двумя дискуссионными моментами игры. Первый случился в Волгограде, где «Зенит» гостил у местного «Ротора». Спорным можно считать эпизод, предшествовавший первому голу питерцев. Дуглас Сантос подал в штрафную, где защитники «Ротора» отбились, но «Зенит» через прессинг смог взять мяч под свой контроль и открыть счет. Так вот, в момент подачи Сантоса Артем Дзюба находился в офсайде. Да, нападающий не касался мяча, но навязывал явную борьбу защитникам, что правилами трактуется как нахождение атакующего игрока в положении «вне игры».

Ранее аналогичный эпизод уже трактовался как офсайд, например, в матче «Рубина». 21-й тур чемпионата прошлого сезона, домашняя игра с «Крыльями»: подачу Йевтича со штрафного замкнул Сантос, но арбитр обратился к VAR и отменил гол. Причиной стала блокировка защитника «Крылышек» Хвичей Кварацхелией, хотя участие легионера в эпизоде было куда более пассивным, чем Дзюбы в упомянутом выше сюжете.

Действие третье

А теперь перенесемся в Казань. Как мы писали ранее, «Рубин» с «Локо» начинал прошлый чемпионат и арбитр Михаил Вилков допустил явную ошибку в эпизоде с голом «железнодорожников» (матч завершился со счетом 1:1). По только вступившим на тот момент в действие поправкам в правила игроки атакующей команды не могли вставать в стенку между игроками обороняющейся. Но именно это произошло в момент голевого удара Алексея Миранчука.

А во вторник вечером объективно «Локомотив» смял казанский клуб в первую двадцатиминутку. Не прошло и полутора минут, как Дмитрий Рыбчинский разорвал оборону «Рубина» и выкатил мяч под удар Миранчуку — Алексей пробил снарядом аккурат между ног Уремовича в дальний угол. Казанцы же в ответ сподобились лишь на пару полумоментов.

Многое решилось на 23-й минуте встречи: Кварацхелия и Игнатьев убежали два в два против защитников «Локо», легионер вырезал передачу на форварда и тот успел догнать мяч, но за мгновение до удара столкнулся с вратарем гостей Гильерме. На замедленном повторе видно, как за секунду до кривого удара Игнатьева форвард получает удар в область колена правой опорной ноги. Свисток арбитра молчит, а атакой позже «Рубин» получает второй гол. Все тот же Рыбчинский вспахал левый фланг, выдал пас на набегавшего Баринова, смачный удар — 2:0.

По сообщениям спортивных СМИ, в перерыве матча Леонид Слуцкий высказал претензии по работе судье Иванову. Конфликт перед началом второго тайма вылился в техническую зону казанцев, где арбитр, выслушав тираду тренера, показал ему красную карточку. Досматривал матч специалист уже с трибуны. В том же перерыве Самошников уступил место на поле хорвату Бегичу — россиянин откровенно не справлялся с кроссами упомянутого ранее Рыбчинского, на фланг же сместился Уремович.

Дебют у Бегича, который появился на поле первый раз после травмы более чем за год, получился не очень. На 64-й минуте легионер затормозил с мячом недалеко от центрального круга и попал под прессинг Федора Смолова. Форвард невозмутимо выиграл борьбу и уже намеревался выдать кросс к воротам, но Бегич его приобнял и повалил. Этот момент Сергей Иванов счел за фол последней надежды и показал игроку «Рубина» прямую красную карточку. Тот факт, что путь Смолову теоретически мог успеть преградить находившийся неподалеку Меркулов, судья проигнорировал.

Эпилог

После матча Леонид Слуцкий разразился гневной тирадой в адрес судейского корпуса во флеш-интервью и на послематчевой пресс-конференции. Специалист вообще славится своей «пламенной любовью» к арбитрам: в 2000 году он приложил по лицу судью Николая Павлова после череды ошибок не в пользу его команды, а в чемпионате Нидерландов словесно прошелся по арбитру Сердару Гезюбюку.

Спич специалиста после встречи с «Локо» тоже получился достойным.

— Сегодня судья не назначил пенальти, а когда я спросил его, что произошло, он сказал, что пенальти, на его взгляд, не было. При том, что он мне это уже говорил. Он после перерыва просмотрел несколько моментов. То есть понимаете: мы все видим один эпизод, а он видит другой. Что это: предвзятость или низкая квалификация? Я не знаю […]. Мне арбитр объясняет, если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, то в момент 30-градусного… Они нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила, — заявил тренер во флеш-интервью.

На послематчевой конференции Слуцкий обратился и к проблеме штрафов за ношение масок представителями команд — их ввели после рестарта РПЛ в прошлом сезоне.

— Посмотрите те же штрафы огромные, которые я заплатил за маску. Сначала нам говорят: «Не надо маски». Потом штрафуют на какие-то фантастические суммы. Потом все проходит опять без масок — и это в течение месяца. При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска — не штрафуем, я снял маску — штрафуем. Объясняйте! Вы у меня забираете огромные деньги — больше полумиллиона рублей. И даже ничего не объясняете. Я отвык от этого и буду говорить об этих вещах, не собираюсь молчать, — подчеркнул наставник казанцев.

Казанский клуб назвал в социальных сетях судью лучшим игроком матча, а также намерен добиться разъяснений по ключевым решениям арбитра в игре с «Локо». Не припомним, чтобы начало чемпионата когда-то было столь скандальным. Но пример, когда клуб, который не представляет ни одну из двух российских столиц, начинает войну с судейским корпусом, очень показателен: накипело! И едва ли такой пробивной человек, как Слуцкий, здесь сдаст назад.