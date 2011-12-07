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FINA отменила четыре этапа Мировой серии из-за пандемии COVID-19

Один из этапов должна была принять Казань.

Международная федерация плавания (FINA) отменила четыре этапа Мировой серии по прыжкам в воду, запланированные на 2021 год. Об этом сообщает Р-Спорт, ссылаясь на главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светлану Моисееву. Причина отмены этапов — пандемия COVID-19.

Первый этап Мировой серии должна была принять Казань: он был запланирован на 1–3 октября 2021 года. Ещё один этап должен был состояться в канадском Монреале, а два заключительных — в Китае.

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