FINA отменила четыре этапа Мировой серии из-за пандемии COVID-19

Международная федерация плавания (FINA) отменила четыре этапа Мировой серии по прыжкам в воду, запланированные на 2021 год. Об этом сообщает Р-Спорт, ссылаясь на главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светлану Моисееву. Причина отмены этапов — пандемия COVID-19.

Первый этап Мировой серии должна была принять Казань: он был запланирован на 1–3 октября 2021 года. Ещё один этап должен был состояться в канадском Монреале, а два заключительных — в Китае.