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КАМАЗ разгромил «Оренбург-2»

Челнинцы забили четыре безответных мяча.

В 6-м туре группы 4 ПФЛ КАМАЗ на своём поле принимал «Оренбург-2». Встреча закончилась разгромом соперника со счётом 4:0.

Челнинцы открыли счёт уже на восьмой минуте — отличился Редван Османов. Завелась голевая машина во втором тайме: на 68-й минуте Руслан Галиакберов удвоил преимущество КАМАЗа, а на 74-й Александр Гаглоев вколотил третий мяч. Последний гол получился курьёзным — в добавленное время игрок челнинцев попал в штангу ворот второго «Оренбурга», мяч срикошетил в лицо вратарю и закатался за линию.

КАМАЗ продолжает лидировать в турнирной таблице с шестью победами при разнице мячей 23:2.

Другие результаты группы:

  • «Крылья Советов-2» 3:4 «Тюмень»
  • «Зенит-Ижевск» 2:0 «Носта»
  • «Лада-Тольятти» 1:2 «Волна»
  • «Лада» 0:0 «Волга»
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