КАМАЗ разгромил «Оренбург-2»

В 6-м туре группы 4 ПФЛ КАМАЗ на своём поле принимал «Оренбург-2». Встреча закончилась разгромом соперника со счётом 4:0.

Челнинцы открыли счёт уже на восьмой минуте — отличился Редван Османов. Завелась голевая машина во втором тайме: на 68-й минуте Руслан Галиакберов удвоил преимущество КАМАЗа, а на 74-й Александр Гаглоев вколотил третий мяч. Последний гол получился курьёзным — в добавленное время игрок челнинцев попал в штангу ворот второго «Оренбурга», мяч срикошетил в лицо вратарю и закатался за линию.

КАМАЗ продолжает лидировать в турнирной таблице с шестью победами при разнице мячей 23:2.

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