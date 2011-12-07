«Ак Барс» выиграл у «Спартака»

Увы, в первом периоде она таковой не стала. Можно соврать, вслед за татарстанскими комментаторами, что «игра была полностью под контролем «Ак Барса», и лишь удаления помешали». Помешали чему и кому? «Сладкой парочке» Ткачев – Галиев? Этим уже ни помочь, ни помешать нельзя – ребята пребывают на льду с разрешения тренерского штаба в своем кайфе. 0:0 после первого периода при этом – это еще по-божески.И двух минут не сыграли команды во втором периоде, когда Потапов наконец-то открыл счет нестандартным броском. А вся нестандартность заключалась в том, что человек видел ворота. И попал, куда целился – в незащищенный угол. Редкость для «Ак Барса» в завершающей стадии и респект Потапову – 1:0.Далее преимущество «Ак Барса», но Владимир Ткачев тут же организовал выход один на один с Гариповым – его счастье, что голкипер хозяев продемонстрировал чудеса реакции и растяжки. И лишь рукой смогли забросить красно-белые, но арбитры долго не колебались, и гол не засчитали.А кульбит Ткачева на последних секундах второго периода станет, наверное, приговором игроку. 18 минут штрафа наконопатили казанцы, в то время как гости набрали всего 6 минут штрафа за 40 минут – время оргвыводов и серьезных опасений.Но весь третий период шел антихоккей - атаки шли вялодрягущие, и при малейшей опасности шайба вылетала в лучшем случае в среднюю зону.И не «Спартак» в итоге не сумел забить, а «Ак Барс» не сделал ничего, чтобы сделать победу хоть какой-то осмысленной – 1:0. Ведь не с чемпионами НХЛ играли, а с аутсайдерами КХЛ.