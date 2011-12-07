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Капитан «Рубина» заменил партнера по сборной, зараженного COVID-19

О положительном тесте футболист узнал в перерыве контрольного матча.

Капитан «Рубина» Филип Уремович вышел на замену по ходу встречи сборной Хорватии с Турцией по необычной причине. Его партнёр по сборной Домагой Вида в перерыве между таймами узнал о своём положительном тесте на COVID-19 из-за чего покинул поле. Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Тестирование футболистов проходило в среду, а результаты в медицинский штаб поступили в ночь на четверг. Домагой Вида остался в Стамбуле на самоизоляции. Отметим, что матч закончился со счётом 3:3.

КВ
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