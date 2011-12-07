«Казаночка» в домашнем матче обыграла БК «МБА-2»

В очередном матче женской Суперлиги-1 «Казаночка» на своём паркете обыграла московский БК «МБА-2». По окончании встречи на табло горели числа «68:44».

Самыми результативными баскетболистками стали представительницы «Казаночки» — форвард Мария Попова и центровая Юлия Кузьмина набрали по 12 очков.

Победа стала для команды из Казани шестой в сезоне. Набрав 13 очков, «Казаночка» единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги-1. Ближайшие преследователи — «Ростов-Дон-ЮФУ» и «Самара» отстают на один балл.

14 ноября казанские баскетболистки сыграют против «Ставропольчанки-СКФУ».