Оливер Абильдгор провёл полчаса на поле в матче между Данией и Швецией

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор, впервые вызванный в стан национальной команды, дебютировал за сборную Дании. Это произошло по ходу контрольного матча против сборной Швеции.

Абильдгор появился на поле на 60-й минуте, заменив опорника «Боруссии» Томаса Дилэйни. Через 10 минут Оливер получил жёлтую карточку за фол на шведе.

Добавим, что другой игрок «Рубина» Карл Старфельт появился в стартовом составе Швеции и отыграл 75 минут. Матч завершился победой датчан со счётом 2:0.