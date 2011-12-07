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Оливер Абильдгор провёл полчаса на поле в матче между Данией и Швецией

Он отличился жёлтой карточкой.

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор, впервые вызванный в стан национальной команды, дебютировал за сборную Дании. Это произошло по ходу контрольного матча против сборной Швеции.

Абильдгор появился на поле на 60-й минуте, заменив опорника «Боруссии» Томаса Дилэйни. Через 10 минут Оливер получил жёлтую карточку за фол на шведе.

Добавим, что другой игрок «Рубина» Карл Старфельт появился в стартовом составе Швеции и отыграл 75 минут. Матч завершился победой датчан со счётом 2:0.

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