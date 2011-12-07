Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Ирбис» в Оренбурге всухую переиграл «Сарматы»

В очередном матче чемпионата МХЛ хоккеисты казанского «Ирбиса» в гостях всухую переиграли в Оренбурге «Сарматы» – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Голкипер казанцев Максим Каляев таким образом оформил шатаут. А голы на счету Дмитрия Самсонова и Артема Расулова.
КВ
Лента новостей