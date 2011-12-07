Озвучен диагноз травмы защитника Алексея Грицаенко

25-летний защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил частичный разрыв внутренней боковой связки. Об этом гласит информация, опубликованная в Telegram-канале «Честность — не порок».

Данная травма поддаётся консервативному лечению, так что футболисту не потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, что защитник получил травму в ходе контрольного матча против «Томи» (2:3). Точный диагноз стал известен после дополнительного обследования.