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Озвучен диагноз травмы защитника Алексея Грицаенко

Футболисту не потребуется операция.

25-летний защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил частичный разрыв внутренней боковой связки. Об этом гласит информация, опубликованная в Telegram-канале «Честность — не порок».

Данная травма поддаётся консервативному лечению, так что футболисту не потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, что защитник получил травму в ходе контрольного матча против «Томи» (2:3). Точный диагноз стал известен после дополнительного обследования.

КВ
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