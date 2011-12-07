В Казани состоялись забеги «Лыжни России»-2021

Сегодня в столице РТ состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня России». Забеги были организованы на четырёх площадках: в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанки по ул. Гаврилова, в поселке Нагорный и на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

В пойме Казанки дистанцию преодолели несколько сотен участников. Были организованы отдельные старты для учащихся Ново-Савиновского и Авиастроительного районов города, а также сотрудников предприятий и остальных казанцев. Победителям забегов вручили памятные медали.

Отметим, что XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла на территории 72 субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».