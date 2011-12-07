Алексей Морозов пообещал жесткие последствия для клубов, превысивших потолок зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью ТАСС рассказал, что ждет клубы за нарушение правил потолка зарплат. С будущего сезона его размер установлен в 900 млн рублей.

Информацию о контрактах будет отслеживать Центральное информационное бюро.

«Мы уже озвучивали, что при превышении размера „жесткого“ потолка во время заявки команды она не будет допущена до устранения превышения. Если превысили при дозаявке игроков во время чемпионата КХЛ, то недопуск новых игроков до устранения превышения», — предупредил Алексей Морозов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что из-за потолка зарплат «Ак Барс» покинул Эмиль Галимов.