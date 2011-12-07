Игроки клуба, где выступает Жонатас, отказались возвращаться к тренировкам

Игроки «Эльче» — клуба где выступает экс-нападающий «Рубина» Жонатас, отказались возвращаться к тренировкам, пишет испанское издание As. Причина такого поступка футболистов — недовольство сокращением зарплаты.

Игроки основы сегодня пропустили занятие, но пока не ясно носила ли акция разовый характер. Раскол в команде усугубляет тот факт, что тренерскому штабу восстановили прежний уровень зарплат.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Жонатас переболел коронавирусом. «Эльче» после 31 тура идет на 6-м месте в Сегунде.