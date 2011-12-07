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Казанский «Синтез» стал чемпионом России по водному поло

Главный тренер клуба Марат Закиров выразил сожаление в связи с тем, что чемпионат не был доигран, но нельзя не признать, что клуб в этом сезоне проделал очень большую работу.

Как сообщила федерация водного поло России, чемпионат страны из-за коронавируса досрочно прекращен, а победителем мужского чемпионата признан казанский клуб «Синтез».

Главный тренер клуба Марат Закиров выразил сожаление в связи с тем, что чемпионат не был доигран, но нельзя не признать, что клуб в этом сезоне проделал очень большую работу.

В 23 матчах казанцы победили, а один матч свели вничью. Так что решение федерации кажется всем вполне логичным.

Президент клуба Ирек Зиннуров надеется сохранить костяк чемпионского созыва клуба и главного тренера.

КВ
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