Казанский «Синтез» стал чемпионом России по водному поло

Как сообщила федерация водного поло России, чемпионат страны из-за коронавируса досрочно прекращен, а победителем мужского чемпионата признан казанский клуб «Синтез».

Главный тренер клуба Марат Закиров выразил сожаление в связи с тем, что чемпионат не был доигран, но нельзя не признать, что клуб в этом сезоне проделал очень большую работу.

В 23 матчах казанцы победили, а один матч свели вничью. Так что решение федерации кажется всем вполне логичным.

Президент клуба Ирек Зиннуров надеется сохранить костяк чемпионского созыва клуба и главного тренера.