32-летний нападающий Мэтт Фрэттин может вернуться в «Барыс». Факт переговоров с хоккеистом стал известен изданию Vesti.kz — в клубе эту информацию подтвердили.

Мэтт Фрэттин провел в составе «Барыса» два сезона и набрал 79 (37+42) очков. В последний сезон хоккеист выступал за «Ак Барс», где за 60 матчей набрал 33 (11+22) очка. Игрок также стал лучшим бомбардиром казанцев в плей-офф.

По итогам сезона «Ак Барс» решил не предлагать Фрэттину новый контракт.