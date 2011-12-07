Спонсоры УНИКСа находятся в тяжелом финансовом положении

Президент УНИКСа Евгений Богачев в интервью «Известиям» признался, что спонсоры клуба находятся в тяжелом финансовом положении. Это может повлиять на судьбу главного тренера Димитриса Прифтиса, в контракте которого прописана возможность выхода из соглашения этим летом.

«У нас может снизиться бюджет — наши спонсоры тоже в тяжелом финансовом положении. Это может повлиять на продление контракта. Так что пока неизвестно, какую команду мы сможем сформировать на сезон-2020/21», — заявил Богачев.

Президент клуба отметил: в УНИКСе хотят продолжить сотрудничество со специалистом и других кандидатур на этот пост сейчас нет.

Напомним, что бюджет казанского клуба на сезон 2019/20 составлял почти миллиард рублей. Это пятый показатель следи клубов Единой лиги ВТБ.