ЦСКА и «Ак Барс» могут разыграть Кубок открытия в новом сезоне КХЛ. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент лиги Алексей Морозов.

«Мы рассматриваем несколько вариантов. На данный момент самым логичным для меня и моих коллег выглядит матч за Кубок открытия между победителями Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона», — заявил Морозов.

Напомним, что «Ак Барс» лишь однажды выигрывал трофей, одолев в сезоне 2009/10 в овертайме «Локомотив». Сезоном позднее казанцы проиграли московскому «Динамо», а в 2018 году потерпели разгромное поражение (1:6) от СКА.