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УНИКС обыграл «Зелёна Гуру»

Форвард Окаро Уайт набрал 23 очка.

УНИКС одержал победу над польским клубом «Зелёна Гура» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча в «Баскет-холле» завершилась со счётом 87:60 в пользу казанцев.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал форвард Окаро Уайт, набравший 23 очка при пяти подборах.

Пресс-служба казанского клуба уточнила, что все средства, заработанные на продаже билетов, будут направлены в фонд помощи пострадавшим в результате массового расстрела в гимназии № 175. Также в «Баскет-холле» были отменены все развлекательные мероприятия, а игроки обеих команд вышли с траурными повязками на форме.

Второй матч серии состоится в Польше 14 мая.

КВ
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