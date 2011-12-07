«Урал» пустит болельщиков на игру против «Рубина»

«Урал» пустит болельщиков на домашнюю игру против «Рубина», которая пройдет 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

«По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области, было принято решение о допуске болельщиков на стадион», — гласит заявление, размещенное на официальном сайте клуба.

Матч смогут посетить все владельцы абонементов, а также болельщики, приобретавшие билеты на встречу в марте этого года. На стадион будет допущено около 3,5 тысяч человек, что составляет 10% от вместимости. Игра между «Уралом» и «Рубином» станет первым матчем для команд после паузы, связанной с пандемией COVID-19.