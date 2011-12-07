КАМАЗ представил новую игровую форму

КАМАЗ, выступающий в ПФЛ, объявил о начале сотрудничества с брендом Puma. В новой форме челнинцы предстанут в грядущем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

«Для нашего клуба сотрудничество с одним из лидеров мирового спортивного рынка дает новые уникальные возможности и знания», — заявил заместитель генерального директора клуба Тимур Феоктистов.

Домашний комплект формы будет выполнен в белом цвете, гостевой комплект останется синим. Напомним, что с 2017 года КАМАЗ сотрудничал с российским производителем экипировки 2K SPORT. По итогам минувшего сезона клуб финишировал 4-м в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ.