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Олег Яровинский: Никогда в жизни не пошел бы работать в «Спартак»

Спортивный директор казанского «Рубина» опроверг информацию, что Зарема Салихова предлагала ему работу в стане «красно-белых».

Олег Яровинский, занимающий должность спортивного директора «Рубина», заявил в интервью журналисту РБ, что не получал предложения от жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой о работе в московском клубе.

«Я не получал подобного предложения. Более того — я бы в жизни не пошел туда работать», — заявил опытный специалист.

Также Яровинский объяснил причину, которая не позволяет ему согласиться на подобное предложение.

«По своим убеждениям. Мне нравится в «Рубине», мы выстраиваем коллектив, и ни в коем случае нельзя уходить, когда у вас сложился хороший коллектив, выстраиваются интересные обстоятельства — нельзя на полпути все это бросать», — резюмировал Яровинский.

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