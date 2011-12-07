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На матче «Рубин» — «Динамо» место в воротах казанского клуба займет Никита Медведев

Юрий Дюпин пропустит игру из-за простуды.

На матче «Рубин» — «Динамо» на ворота встанет Никита Медведев. Основой голкипер команды Юрий Дюпин пропустит матч из-за простуды, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Капитан команды Филип Уремович также не будет присутствовать на встрече из-за дисквалификации, полученной после четвертой карточки в сезоне. Роль капитана команды в матче против «Динамо» получит Олег Шатов.

Напомним, встреча пройдет в Москве сегодня, 13 сентября, в 16.30 (мск). 

КВ
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