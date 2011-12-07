Бакаев о газоне на Центральном: Лучше такое поле, чем на «Ак Барс Арене»

Поле на Центральном стадионе не самого хорошего качества, но в любом случае лучше, чем на «Ак Барс Арене». Таким мнением с «КВ» поделился Солтмурад Бакаев.

«В первом тайме было тяжело, потому что поле было немного вязкое, но потом уже стало лучше. Но лучше такое поле, чем на „Ак Барс Арене“. Надеемся, там все исправят. Там играть приятнее и атмосфернее», — сказал Бакаев.

По его словам, сегодняшнему полю немного не хватало полива. Но поливать газон не стали, поскольку побоялись, что он может стать еще более мягким. «Ждали, пока роса спадет, и мяч будет быстрее ходить. Ко второму тайму так и произошло», — отметил он.

Для поля, на котором не так часто играют, оно хорошего качества, подчеркнул футболист.

Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что переезд команды на Центральный стадион плохо скажется на игре «Рубина». Из-за того, что поле не прошито у казанских футболистов возрастает риск получения травм.