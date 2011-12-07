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Игнатьев об игре с «Уралом»: «Рубин» еще набирает форму

Казанский клуб сегодня выиграл со счетом 4:0.

Игроки «Рубина» сейчас находятся не в самой лучшей форме. Таким мнением после матча с «КВ» поделился нападающий казанского клуба Иван Игнатьев. 

Футболисты еще не успели восстановиться, поскольку некоторые только недавно вернулись с игр сборной, а часть игроков перешла в клуб прямо перед игрой с «Уралом», отметил собеседник издания.

«В целом, все себя хорошо чувствуют и все травмированные почти выздоровели, атмосфера хорошая и рабочая», — подытожил Игнатьев. 

Напомним, сегодня «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0.

КВ
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