Леонид Слуцкий о победе над «Уралом»: Соперник нас удивил своей тактической расстановкой

Главный тренер казанского «Рубина» подвел итоги победного матча с «Уралом». По словам Леонида Слуцкого, схема в три центральных защитника у гостей удивила его команду.

«Забили 2 быстрых гола, понятно, что это повиляло на игру. Соперник нас удивил своей тактической расстановкой. Мы, когда готовились, даже не имели возможность проанализировать их последнюю контрольную игру против „Крыльев Советов“, они ни разу не использовали схему в трех центральных защитников, поэтому хорошо, мы смогли на это быстро среагировать и перестроиться. Возникали опять определенные проблемы именно с перестроением, не до конца еще раз говорю мы были к этой схеме „Урала“», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что у «Урала» в концовке матча возникло больше количество свободных зон и за счет этого у «Рубина» продолжали возникать моменты, даже после нескольких замен.

Напомним, что казанский «Рубин» обыграл «Урал» со счетом 4:0.