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Марио Фернандес сообщил о завершении карьеры в сборной России

За сборную России футболист провел 33 матча, забил пять голов и отдал три результативных паса.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил об уходе из сборной России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

«Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определенный план на будущее, который предполагает еще три года карьеры. С каждым разом становится все сложнее и сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы. Сейчас хочется сосредоточиться на выступлениях за клуб, который стал мне родным», — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

Всего за сборную России футболист провел 33 матча, забил пять голов и отдал три результативных паса.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе.

КВ
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