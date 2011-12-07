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Президент Единой лиги ВТБ: УНИКС один из сильнейших клубов чемпионата

По словам Сергея Кущенко, команда в прошлом сезоне добилась выдающихся результатов. 

Президент Единой лиги ВТБ назвал казанский баскетбольный клуб УНИКС одним из сильнейших клубов мира. Об этом он рассказал клубной пресс-службе.

«УНИКС — один из сильнейших клубов лиги. В прошлом сезоне команда добилась выдающегося спортивного результата — вышла в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка. Дальше — только золото!», — цитирует Кущенко пресс-служба казанского клуба.

Также Сергей Кущенко отметил яркие имена новичков УНИКСа. 

«Тот же Хезонья — супер-трансфер этого лета! Видел его игру в НБА, и вот сегодня он стал самым результативным игроком встречи. Но главное, на мой взгляд, он внесет новое веяние в баскетбол», — заявил Президент лиги.

Подробнее о том, как казанский баскетбольный клуб подходит к новому сезону, читайте в нашем материале.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что советник президента УНИКС заявил, что клуб ищет еще двух легионеров.

КВ
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