«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Уралом»

«Рубин» объявил стартовый состав на матч с «Уралом». У казанцев с первых минут выйдут: Дюпин, Зотов, Тальби, Уремович, Самошников, Абильгор, Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия и Деспотович.

«Урал» в свою очередь выставил на поле следующих игроков: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесникченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Кгорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

Матч пройдет на стадионе «Центральный» в 18:30.

Напомним, что специально для «Казанских ведомостей» своим экспертным мнением об игре «Рубина» поделился комментатор Георгий Черданцев.