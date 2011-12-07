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«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Уралом»

Деспотович и Кварцехелия начнут игру с клубом из Екатеринбурга с первых минут.

«Рубин» объявил стартовый состав на матч с «Уралом». У казанцев с первых минут выйдут: Дюпин, Зотов, Тальби, Уремович, Самошников, Абильгор, Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия и Деспотович.

«Урал» в свою очередь выставил на поле следующих игроков: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесникченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Кгорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

Матч пройдет на стадионе «Центральный» в 18:30.  

Напомним, что специально для «Казанских ведомостей» своим экспертным мнением об игре «Рубина» поделился комментатор Георгий Черданцев. 

КВ
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