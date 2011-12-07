Слуцкий о газоне на «Центральном»: Если бы мы играли на базе, вообще было бы супер

Главный тренер «Рубина» раскритиковал качество поля на стадионе «Центральный». По словам наставника казанцев, команде лучше проводить матчи на своей базе.

По итогам матча Слуцкого попросили сравнить качество поля, как на «Ак Барс Арене», так и на «Центральном».

«И там, и там плохой. Если бы мы играли на базе, вообще было бы супер», — отметил главный тренер.

Кроме того, Слуцкий прокомментировал и момент, когда во втором тайме матча с «Уралом» казанский клуб отдал инициативу гостям.

«Ты не можешь все время атаковать и все время владеть мячом. Любой команде мира в какой-то момент нужна передышка для того, чтобы перевести дух, тем более, когда счет позволяет где-то отобороняться и немного передохнуть», — подытожил он.

Напомним, что «Рубин» обыграл «Урал» со счетом 4:0.