Слуцкий о Марио Фернандесе: Мы должны уважать его решение о завершении карьеры в сборной

Леонид Слуцкий прокомментировал новость о том, что натурализлованный бразилец Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Главный тренер «Рубина» призвал уважать решение игрока.

«Недавно я виделся с Марио, мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языках жестов, который он освоил в совершенстве. Он сказал, что действительно очень устал. Все-таки это тяжело, он играет в очень энергозатратный футбол, у него было много сотрясений, переломов носа и челюсти, это сверхигрок с огромной самоотдачей, и мы должны уважать его решение», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что Фернандес благодарен России и национальной команде в частности за возможность сыграть в четвертьфинале домашнего Чемпионата мира по футболу.

«Мы должны сказать ему огромное спасибо, поблагодарить и пожелать удач и в играх за ЦСКА», — заключил главный тренер «Рубина».

Напомним, что защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил об уходе из сборной России по футболу.