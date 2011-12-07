В Казани пройдет Всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе»

В Казани, с 16 по 21 сентября, пройдут Всероссийские соревнования по плаванию «Победим вместе». Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов.

«Этот турнир Всероссийского уровня направлен на укрепление здоровья, реабилитацию и адаптацию средствами физической культуры и спорта, а также на привлечение к регулярным занятиям физкультурой и спорта лиц с синдромом Дауна», — сказал спикер.

Салихов добавил, что Казань проводит эти соревнования уже в третий раз. В этом году в столице Татарстана ожидается более 100 спортсменов из 31 региона страны.

Соревнования пройдут в плавательном бассейне «Акчарлак».