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Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев приступил к тренировкам в общей группе

Как сообщает официальный сайт ФК «Рубин», голкипер Сослан Джанаев вернулся в строй и тренируется вместе с командой.
Напомним, в конце августа Джанаев выбыл из строя из-за проблем с шеей после матча с «Ахматом», и с тех пор пропустил шесть матчей чемпионата РПЛ. Его место занял тогда Иван Коновалов, дважды отстоявший «на ноль», и за шесть матчей пропустивший 5 мячей.
КВ
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