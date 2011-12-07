Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев приступил к тренировкам в общей группе

Напомним, в конце августа Джанаев выбыл из строя из-за проблем с шеей после матча с «Ахматом», и с тех пор пропустил шесть матчей чемпионата РПЛ. Его место занял тогда Иван Коновалов, дважды отстоявший «на ноль», и за шесть матчей пропустивший 5 мячей.