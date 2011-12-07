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Российская молодежка разгромила сборную Македонии

Футболисты молодежной сборной России по футболу в отборочном матче к чемпионату Европы-2019 на своем поле в Туле разгромил сборную Македонии – 5:1.
Экс-рубиновец Ильзат Ахметов забил, и отдал голевую передачу. Также забивали у россиян Федор Чалов, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Георгий Мелкадзе. Очень полезно сыграл в центре поля полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов – он провел на поле все 90 минут.Теперь для попадания в стыковые матчи россиянам нужно удачно сыграть со сборной Австрии.
КВ
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