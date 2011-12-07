Российская молодежка разгромила сборную Македонии

Экс-рубиновец Ильзат Ахметов забил, и отдал голевую передачу. Также забивали у россиян Федор Чалов, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Георгий Мелкадзе. Очень полезно сыграл в центре поля полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов – он провел на поле все 90 минут.Теперь для попадания в стыковые матчи россиянам нужно удачно сыграть со сборной Австрии.