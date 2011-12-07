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Динамовцы Казани дома уступили «Уральскому Трубнику»

После долго перерыва в чемпионате России по хоккею с мячом кзанские динамовцы на своем льду встречались с «Уральским Трубнирком» из Первоуральска, и поначалу казалось, что казанцы вполне могут рассчитывать на победу.
Однако первые три  мяча забили гости. На 17-й минуте Красиков открыл счет, затем на 37-й минуте Герасимов его удвоил, а на 43-й минуте Ляпин утроил. Правда, на 44-й минуте Игорь Ларионов сделал счет 1:3. Во втором тайме Артюшин сократил отрыв до минимума (2:3), и некоторое время казалось, что игра переменится, но тут уральцы провели три атаки подряд – 3:6. И лишь в концовке казанцы провели еще один гол – отличился Воробьев – 4:6. Казанцы таким образом опустились на четвертое место в турнирной таблице.
КВ
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