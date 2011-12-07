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Внук Зинэтулы Билялетдинова сделал ассист в дебютной игре за «Монреаль»

Матч с «Торонто Мэйпл Лифс» дошёл до овертайма.

Минувшей ночью стартовал 104-й сезон НХЛ, состоялись пять матчей регулярного чемпионата. В том числе «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс» — встреча дошла до овертайма.

В составе «Монреаля» дебютирован 21-летний защитник Александр Романов, который приходится внуком тренеру Зинэтуле Билялетдинову. Игрок смог отличиться результативным действием в первом же матче. Он поучаствовал в третьем голе, выдав пас на Томаша Татара от своей синей линии.

Кроме того, Романов применил один силовой приём, а также нанёс три броска в створ ворот соперника при четырёх заблокированных бросках у своих ворот.

Впрочем, «Канадиенс», ведя в счёте 3:1, не смогли удержать преимущество, пропустив дважды в меньшинстве. Матч перешёл в овертайм, где успел был на стороне «Торонто» — 5:4.

КВ
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