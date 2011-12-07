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Россия разгромила Чехию и досрочно выиграла Евротур

Российские хоккеисты перевернули матч в третьем периоде.

Сборная России разгромила команду Чехии и оформила досрочную победу в Евротуре. Российская команда выиграла девятый матч подряд на турнире.

После второго периода наша сборная «горела» 2:3, но смогла перевернуть ход матча в третьем периоде. Россияне взяли шайбу под свой контроль и смогли сравнять счёт в середине периода. Затем Даниил Мисюль вывел сборную вперёд впервые в этой встрече, и чехи посыпались. Поочерёдно шайбы забросили Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. На последней минуте матча Чехия получила право на буллит, который был успешно реализован. Итог встречи — 7:4 в пользу России.

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