Россия разгромила Чехию и досрочно выиграла Евротур

Сборная России разгромила команду Чехии и оформила досрочную победу в Евротуре. Российская команда выиграла девятый матч подряд на турнире.

После второго периода наша сборная «горела» 2:3, но смогла перевернуть ход матча в третьем периоде. Россияне взяли шайбу под свой контроль и смогли сравнять счёт в середине периода. Затем Даниил Мисюль вывел сборную вперёд впервые в этой встрече, и чехи посыпались. Поочерёдно шайбы забросили Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. На последней минуте матча Чехия получила право на буллит, который был успешно реализован. Итог встречи — 7:4 в пользу России.