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Сборная России одержала на Евротуре восьмую победу подряд

Россияне дожали шведов в серии буллитов.

Сборная России по хоккею переиграла Швецию в игре третьего этапа Евротура. Матч в Мальмё дошёл до серии буллитов и завершился успехом наших хоккеистов — 2:1.

Команды обменялись голами во втором периоде: на 27-й минуте шведов вывел вперёд Эмиль Петтерссон, а через 10 минут Данила Моисеев сравнял счёт. В серии послематчевых буллитов победу россиянам принёс точный бросок Владимира Бутузова.

Сборная России одержала на Евротуре восьмую победу подряд и уверенно лидирует в сводной турнирной таблице.

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