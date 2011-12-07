Сборная России по хоккею переиграла Швецию в игре третьего этапа Евротура. Матч в Мальмё дошёл до серии буллитов и завершился успехом наших хоккеистов — 2:1.

Команды обменялись голами во втором периоде: на 27-й минуте шведов вывел вперёд Эмиль Петтерссон, а через 10 минут Данила Моисеев сравнял счёт. В серии послематчевых буллитов победу россиянам принёс точный бросок Владимира Бутузова.

Сборная России одержала на Евротуре восьмую победу подряд и уверенно лидирует в сводной турнирной таблице.