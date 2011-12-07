Спортсмены Татарстана завоевали 8 медалей на Универсиаде в Красноярске

В лыжной гонке в шаге от бронзовой награды остановился представитель Татарстана Егор Казаринов, финишировавший на четвертом месте.В финале хоккейного турнира встретились сборные России и Словакии. В упорном матче «Красная машина» обыграла словаков со счетом 2:1. В составе студенческой национальной команды на играх в Красноярске выступал игрок альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин.Эта медаль стала восьмой и заключительной для татарстанских спортсменов на Универсиаде в Красноярске. В активе представителей Татарстана 4 золота, 3 серебра и 1 бронза во всех 5 видах спорта, в которых были заявлены наши спортсмены.Выступление татарстанских спортсменов на Всемирной зимней универсиаде во вторник прокомментировал министр спорта РТ Владимир Леонов: «Сегодня, 12 марта, завершилась Всемирная зимняя универсиада в Красноярске. Конечно, мы все очень рады результатам выступлений наших спортсменов. В очередной раз Россия доказала всему миру, что мы готовы проводить у себя - не только в Казани, Москве, Сочи, но и на севере страны - большие крупные соревнования.Отрадно, что в составе сборной команды России выступали наши татарстанские спортсмены. И по всем пяти видам спорта, где они были представлены, взошли на пьедестал. Мы привезли в Татарстан восемь медалей - это большое достижение наших ребят, тренеров, наших федераций по зимним видам спорта. Я вас всех поздравляю. Считаю, что мы достигли очень хороших результатов. Это, конечно, большая работа, большой совместный труд«, - сказал Владимир Леонов.Так, помимо золотой медали Александра Сорокина, татарстанцы стали обладателями еще семи наград.Милена Быкова завоевала серебро (дисциплина - параллельный слалом-гигант) и золото (параллельный слалом) в соревнованиях сноубордистов. Влад Хадарин стал вторым в акробатической дисциплине слоупстайл.Христина Мацокина завоевала серебряную (индивидуальный спринт) и золотую награды (смешанный командный спринт) в лыжных гонках.Фигуристки команды «Татарстан» стали третьими в синхронном фигурном катании.Владислав Веселов стал чемпионом Универсиады в Красноярске в составе сборной России по хоккею с мячом.Сборная России безоговорочно выиграла медальный зачет соревнований. На счету нашей команды 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовые) - это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения Универсиад.На втором месте с 14 медалями разместилась сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 (5, 4, 4) наград.