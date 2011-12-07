Зенит» на выезде переиграл в Лиге европейских чемпионов «Трефл»

И вполне могли уступить, но статус непобедимых сработал. В пятом сете казанцы сумели отыграться со счета 10:12, после чего и выиграли – 15:13 и 3-2 по сетам. Волжане по-прежнему идут без поражений. И теперь имеют отличные шансы перед домашним ответным матчем на выход в полуфинал. Дома 19 марта «Зениту» достаточно выиграть с любым счетом.