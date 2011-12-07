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Зенит» на выезде переиграл в Лиге европейских чемпионов «Трефл»

В первом матче четвертьфинала Лиги европейских чемпионов волейболисты казанского «Зенита» неожиданно столкнулись в Гданьске с жестким сопротивлением местного клуба «Трефл».
И вполне могли уступить, но статус непобедимых сработал. В пятом сете казанцы сумели отыграться со счета 10:12, после чего и выиграли – 15:13 и 3-2 по сетам. Волжане по-прежнему идут без поражений. И теперь имеют отличные шансы перед домашним ответным матчем на выход в полуфинал. Дома  19 марта «Зениту» достаточно выиграть с любым счетом.
КВ
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