Бундеслига возобновится 16 мая Рурским дерби

Бундеслига вернется 16 мая Рурским дерби: встречей между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04». Все матчи чемпионата будут проходить при пустых трибунах.

Бундеслига была остановлена в марте этого года из-за пандемии COVID-19. Турнир возобновится на стадии 26-го тура. Соревнования планируется завершить 30 июня.

Сейчас в немецком чемпионате лидирует «Бавария», на 4 очка от нее отстает «Боруссия», на 5 — «РБ Лейпциг». В зоне прямого вылета идут «Падерборн 07» и «Вердер».