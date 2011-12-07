Бундеслига возобновится 16 мая Рурским дерби

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Бундеслига вернется 16 мая Рурским дерби: встречей между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04». Все матчи чемпионата будут проходить при пустых трибунах.
Бундеслига была остановлена в марте этого года из-за пандемии COVID-19. Турнир возобновится на стадии 26-го тура. Соревнования планируется завершить 30 июня.
Сейчас в немецком чемпионате лидирует «Бавария», на 4 очка от нее отстает «Боруссия», на 5 — «РБ Лейпциг». В зоне прямого вылета идут «Падерборн 07» и «Вердер».