Юрий Семин покинул «Локомотив». Клуб назначил нового главного тренера

«Локомотив» на официальном сайте объявил о кадровых перестановках. Клуб покинул главный тренер Юрий Семин, контракт которого истекал 31 мая. Такое решение было вынесено в ходе заседания Совета директоров «Локомотива».

Вместе с этим клуб представил нового главного тренера: им стал серб Марко Николич. Последним клубом специалиста был венгерский МОЛ Фехервар, откуда он был уволен в ноябре 2019 года. Ранее Николич возглавлял сербские «Рад», «Войводину», «Партизан» и словенскую «Олимпию».

С Юрием Семиным «Локомотив» трижды становился чемпионом страны (2002, 2004, 2017/18), 6 раз выигрывал Кубок России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19), три раза Суперкубок (2003, 2005, 2019).

После 22-х туров РПЛ «Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице.