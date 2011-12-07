Генменеджер «Ак Барса» рассказал о будущем Даниса Зарипова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о будущем форварда Даниса Зарипова в казанском клубе. Сейчас хоккеисту 40 лет.

«Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остается в «Ак Барсе», — сказал Якубов.

В минувшем сезоне Зарипов набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности +12. В плей-офф он провёл 5 матчей, но не отличился результативными действиями.